Российский военный раскрыл условие ввода войск на Украину

https://static.news.ru/photo/d76ef1de-a86c-11eb-abb8-96000091f725_660.jpg Фото: Міністерство оборони України / facebook

При серьёзном обострении конфликта на юго-востоке Украины Россия может ввести туда войска. Всего можно выделить несколько этапов возможного развития событий.

Об этом в «Военно-промышленном курьере» сообщил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Гибель ярких политических и военных фигур в ЛНР и ДНР может послужить поводом для принятия превентивных мер мобилизационного и иного характера со стороны, как республиканского руководства, так и России, — привёл пример эксперт.

Или же украинские военные начнут слишком активные боевые действия, которые поставят под угрозу жизнь и имущество проживающих на территории республик граждан России.

В таком случае Владимир Путин может запросить у Федерального собрания разрешение на ввод войск на территорию Украины, признаёт Сивков.

Он уверен, что при таком сценарии Киев очень быстро откажется от открытой агрессии.

Экс-президент Украины и глава делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук считает, что «пасхальное перемирие» в регионе возможно. Он отметил, что стороны как раз близки к взаимному пониманию в этом вопросе, писал ранее NEWS.ru.