Альпинист из Иркутска погиб в горах Киргизии. Трагедия произошла во время спуска с пика Победы.
На высоте примерно 6 тысяч метров над уровнем моря мужчина сорвался в обрыв, передаёт
Пик Победы высотой 7439 метров находится в Иссык-Кульской области на севере Киргизии. Он расположен в границах хребта Кокшаал неподалёку от Китая.
Ранее News.ru писал, что в Краснодарском крае турист сорвался со смотровой площадки в горах. ЧП произошло на смотровой площадке хребта Малый Бамбак. Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.