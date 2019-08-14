https://static.news.ru/photo/e91ce81c-be64-11e9-878e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valeriy Kudryashov/Global Look press

Альпинист из Иркутска погиб в горах Киргизии. Трагедия произошла во время спуска с пика Победы.

На высоте примерно 6 тысяч метров над уровнем моря мужчина сорвался в обрыв, передаёт РИА Новости . Сейчас тело альпиниста ищут спасатели, однако поиски осложнены плохими погодными условиями.

Пик Победы высотой 7439 метров находится в Иссык-Кульской области на севере Киргизии. Он расположен в границах хребта Кокшаал неподалёку от Китая.

Ранее News.ru писал, что в Краснодарском крае турист сорвался со смотровой площадки в горах. ЧП произошло на смотровой площадке хребта Малый Бамбак. Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.