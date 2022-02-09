Российские Су-35 заступили на боевое дежурство в Белоруссии

Российские истребители Су-35 заступили на боевое дежурство по охране воздушных границ и завершили плановую отработку по перехвату воздушных целей в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, сообщило Министерство обороны РФ.

Экипажи российских истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, заступили на боевое дежурство по охране воздушных границ на аэродроме Барановичи (Республика Беларусь), — говорится в сообщении.

Помимо этого, лётчики российских истребителей отработали перехват воздушных целей. Роль условного противника в воздушном пространстве выполняли самолёты Су-25 штурмовой авиации Белоруссии. Пилоты Су-35 получали координаты следования воздушных целей с командных пунктов и пунктов наведения авиации, после чего приступали к перехвату цели.

Силы реагирования Союзного государства в 2022 году проверяются в два этапа. На первом, который продлится до 9 февраля, в Белоруссии должны быть созданы группировки войск. На следующем этапе, который завершится 20 февраля, военнослужащие двух стран совместно проведут учения «Союзная решимость — 2022».

Российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022» носят сугубо оборонительный характер и не касаются соседних государств, поскольку РФ и Белоруссия проводят их на своей территории, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.