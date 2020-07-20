РФ и Узбекистан обсуждают создание совместного лоукостера

https://static.news.ru/photo/26f5f6c4-caa8-11ea-bdc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия и Узбекистан рассматривают возможность создания совместного авиалоукостера для перевозки пассажиров и грузов.

Об этом сообщили в Минтрансе РФ. По данным ведомства, планы по созданию общей авиакомпании обсуждались на заседании подкомиссии по сотрудничеству в сфере транспорта межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Узбекистаном 20 июля.

Кроме того, в министерстве сообщили, что стороны обсуждают возможность увеличения количества рейсов между двумя странами, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air сообщила об открытии новых рейсов из петербургского аэропорта Пулково. Лайнеры будут летать в рамках открытия седьмой степени свободы воздушного пространства.