Резникова поменяли на Умерова: зачем Зеленскому новый министр обороны Эксперты предположили, кому хотел угодить президент Украины этим назначением

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Рустем Умеров

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил на своей странице в социальной сети, что подал в Верховную раду заявление об отставке в соответствии с решением президента страны Владимира Зеленского. Ранее украинский лидер заявил, что военное ведомство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Новым министром обороны станет глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров. Его кандидатуру должны утвердить в Верховной раде. Почему уволили Резникова, кто такой Умеров — в материале NEWS.ru.

За что уволили Резникова

В украинских СМИ и в интернете распространяется версия, что министра обороны меняют из-за коррупционных скандалов. Сообщения о его вероятной отставке появлялись еще весной 2023 года. В августе Резников прокомментировал эту информацию.

«Могу уволиться и сам, если уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими моей отставки», — заявил тогда глава Минобороны Украины.

Американское издание The New York Times написало, что Резникова убирают именно из-за коррупционного прошлого — «сообщений о взяточничестве и финансовых махинациях».

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press Алексей Резников

«Отстранение министра обороны <...> подчеркивает ключевую задачу, стоящую перед руководством президента Владимира Зеленского в военное время: искоренить коррупцию, которая была широко распространена на Украине в течение многих лет», — говорится в материале The New York Times.

По данным издания, лично Резникову обвинений в коррупции не предъявляли, но в его ведомстве было несколько расследований.

Повлияет ли смена министра обороны Украины на коррупцию

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru назвал коррупцию в вооруженных силах Украины системным недостатком, который замена министра не устранит.

«Если же говорить в общем ключе об этом назначении, то здесь сгодятся слова из басни Крылова: „А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь“. Никакой разницы от смены Резникова на Умерова не будет. Те коррупционные схемы, которые процветали на Украине, так и будут процветать», — сказал Цеков.

По его мнению, это происходит оттого, что к украинским властям, да и вообще к верхушке украинского общества, применима еще одна пословица: «Кому война, а кому мать родна».

«Они зарабатывают на происходящем — и Зеленский, и все его окружение. И я абсолютно убежден, что все то воровство, которое было в украинской армии при Резникове, оно не уменьшится, а будет продолжаться. Да и Резникова никто на чистую воду не выведет, а уж тем более Умеров», — поделился Цеков.

Депутат Госдумы Олег Морозов также предположил в разговоре с NEWS.ru, что одной из причин увольнения Андрея Резникова является влияние западных политиков, которые выразили свое недовольство разворовыванием «военных» денег.

«Слишком открытая коррупция и очевидный доступ к этим средствам сделали уязвимым Резникова. Влиятельные политики на Западе требовали перемен, и Зеленский, получив команду из Вашингтона, решил принять соответствующие меры. Кроме того, Резников стал лишним звеном между Зеленским и армией, где всегда возможна фронда», — заявил депутат.

Кто такой Рустем Умеров

Умеров Рустем Энверович родился 19 апреля 1982 года в городе Булунгур Самаркандской области (Узбекистан) в семье выходцев из Алушты. Этнический крымский татарин. Получил степень бакалавра экономики и степень магистра финансов в Национальной академии управления в Киеве, проходил стажировки и обучение в США. В 2013 году стал сооснователем инвестиционной компании ASTEM и ее фонда ASTEM Foundation. Фонд финансировал подготовленную в сотрудничестве со Стэнфордским университетом (США) программу «Новые лидеры».

Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press Рустем Умеров

В июле 2022 года Умеров был избран председателем Временной следственной комиссии по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения. Он занимался контролем военных поставок.

Умеров был одним из главных украинских переговорщиков по зерновой сделке и по обмену пленными. С 7 сентября 2022 года Умеров занимал пост председателя Фонда государственного имущества Украины.

Какую цель преследовал Зеленский, выбрав Умерова

В Сети предположили, что назначение министром обороны этнического крымского татарина Рустема Умерова — это ход по дестабилизации обстановки в Крыму и провоцирование крымских татар на антироссийские действия.

По мнению Цекова, такая аргументация сомнительна. «Умеров родился не в Крыму, живет он в Киеве, учился в Соединенных Штатах, и среди крымских татар никто его не знает, за ним люди не пойдут», — сказал Цеков.

Как добавил эксперт, даже если бы все руководство Украины заняли представители крымско-татарского народа, это не поменяло бы ситуацию. По словам Цекова, Крым был, есть и будет российской землей, на которой мирно живут разные национальности.

Он добавил, что назначение Умерова выглядит вполне логично в общей «русофобской парадигме» украинских властей. «Он работал в основном в Киеве, был советником Мустафы Джемилева, известного русофоба, так что тут все логично», — сказал Цеков.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Член депутатской фракции партии «Голос», народный депутат Рустем Умеров выступает с трибуны, 2020 год

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев придерживается другой точки зрения. Он отметил в разговоре с NEWS.ru, что в ситуации со сменой министра обороны на Украине важнее то, кого намерены назначить на этот пост.

«Умеров не имеет военной карьеры, и его кандидатура, очевидно, связана с его происхождением. Он — крымский татарин, мусульманин. Назначением Умерова Зеленский явно хочет снискать благосклонность у Эрдогана. Это дешевый реверанс в сторону Турции. На это также указывает то, что украинский президент затеял замену главы Минобороны накануне встречи турецкого лидера с Путиным. Зеленский явно хочет повлиять на отношения Москвы и Анкары, причем делает это некими средневековыми методами», — отметил парламентарий.

Кому выгодно назначение Умерова

По мнению Гаджиева, приход Умерова усилит контроль спецслужб США над украинским Минобороны. Эксперт напомнил, что новый министр был советником бывшего главы признанного в России экстремистской организацией и запрещенного «Меджлиса крымско-татарского народа» Мустафы Джемилева в 2007–2012 годах.

«С 2020 года Умеров — в группе по разработке „Государственной стратегии деоккупации Крыма и Севастополя“ при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), связан с американскими структурами, есть основания полагать, что он будет номинальным главой МО и его руками будут руководить военным ведомством спецслужбы США», — заключил собеседник NEWS.ru.

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