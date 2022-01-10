Путин заявил об использовании майданных технологий в Казахстане

Президент России Владимир Путин во время онлайн-саммита ОДКБ заявил, что Казахстан столкнулся с угрозой своей государственности. По его словам, в Казахстане использовались майданные технологии силовой информационной поддержки беспорядков. Российский лидер подчеркнул, что ОДКБ удалось быстро и слаженно принять решения, чтобы не допустить деградации ситуации в республике.

Путин отметил, что ситуация в Казахстане «касается всех нас». По его словам, в республике наблюдается агрессия международного терроризма, участвующие боевики проходили обучение и горячие точки.

Активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и чётко управляемые группы боевиков, о чём президент Токаев только что и сказал, в том числе прошедших, очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом, — сказал Путин.

Президент России добавил, что события в Казахстане — не первая и не последняя попытка вмешательства извне. Путин выразил надежду, что страна справится со сложившейся ситуацией.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на внеочередном заседании ОДКБ заявил, что главной целью террористов был подрыв конституционного строя, захват власти и госпереворот. Он отметил, что волна массовых беспорядков охватила государство «как по единой команде». Произошедшее стало результатом прямого участия террористов, в том числе и иностранных боевиков, которые имели численное преимущество как минимум в пять раз и избивали военных и полицейских с особой жестокостью.