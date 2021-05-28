Путин сообщил о сроках запуска первого блока АЭС в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/932d63b4-bfcf-11eb-a8ca-96000091f725_660.jpg Фото: Rosatom/Global Look Press

Первый блок АЭС на территории Белоруссии планируется ввести в эксплуатацию в июне. Об этом на встрече с президентом республики в Сочи заявил российский лидер Владимир Путин, передаёт РИА Новости.

В настоящий момент в Белоруссии идёт строительство АЭС по типовому проекту нового поколения, используемому в России, «три плюс» АЭС-2006. Станция будет состоять из двух энергоблоков. Мощность каждого — 1200 МВт.

Работа у нас заканчивается, в июне уже будет дан пуск первому блоку атомной электростанции, — подчеркнул Путин.

Лукашенко уточнил, что АЭС сдадут в промышленную эксплуатацию. Российский президент, в свою очередь, назвал это хорошим примером сотрудничества Москвы и Минска. Он добавил, что существуют позитивные тенденции и по другим направлениям.

Ранее стало известно, что Путин в ходе встречи в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко прокомментировал инцидент с самолётом авиакомпании Ryanair и сравнил реакцию на него с экстренной посадкой борта президента Боливии.

При этом белорусский лидер заявил российскому коллеге, что привёз ему некоторые документы, имеющие отношение к инциденту в минском аэропорту. Они должны прояснить эту историю.