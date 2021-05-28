Путин сообщил о сроках запуска первого блока АЭС в Белоруссии

Первый блок АЭС на территории Белоруссии планируется ввести в эксплуатацию в июне. Об этом на встрече с президентом республики в Сочи заявил российский лидер Владимир Путин, передаёт РИА Новости.
В настоящий момент в Белоруссии идёт строительство АЭС по типовому проекту нового поколения, используемому в России, «три плюс» АЭС-2006. Станция будет состоять из двух энергоблоков. Мощность каждого — 1200 МВт.
Работа у нас заканчивается, в июне уже будет дан пуск первому блоку атомной электростанции, — подчеркнул Путин.
Лукашенко уточнил, что АЭС сдадут в промышленную эксплуатацию. Российский президент, в свою очередь, назвал это хорошим примером сотрудничества Москвы и Минска. Он добавил, что существуют позитивные тенденции и по другим направлениям.
Ранее стало известно, что Путин в ходе встречи в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко прокомментировал инцидент с самолётом авиакомпании Ryanair и сравнил реакцию на него с экстренной посадкой борта президента Боливии.
При этом белорусский лидер заявил российскому коллеге, что привёз ему некоторые документы, имеющие отношение к инциденту в минском аэропорту. Они должны прояснить эту историю.