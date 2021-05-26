Путин поздравил Алиева с Днём Республики

https://static.news.ru/photo/63168b34-be43-11eb-a642-96000091f725_660.jpg Владимир Путин, Ильхам Алиев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в поздравительном письме азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю Дня республики подчеркнул признанные успехи Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Азербайджан добился признанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях. Ваша страна пользуется значительным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня, — говорится в поздравительном письме Путина.

Российский лидер заявил, что высоко ценит отношения с Баку, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Путин выразил уверенность, что Москва и Азербайджан будут и дальше укреплять совместное партнёрство и сотрудничать на благо российского и азербайджанского народов.

День Республики — день провозглашения Национальным советом Азербайджана независимости Азербайджанской Демократической Республики (АДР) в 1918 году. Праздник отмечается с 1990 года и является нерабочим днём.

19 мая Путин и Алиев провели телефонный разговор, в котором среди прочего обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и вокруг Нагорного Карабаха. Политики отметили, что выступают за урегулирование ситуации политико-дипломатическими методами, а Москва направит свои посреднические усилия на достижение договорённостей между Баку и Ереваном.