Путин поставил вопрос карабахского конфликта на обсуждение в Совбезе РФ

https://static.news.ru/photo/b9800e5a-0a25-11eb-a997-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/Global Look Press

Президент России Владимир Путин 9 октября проводит в режиме онлайн совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Открывая совещание, глава государства предложил обсудить конфликт в Нагорном Карабахе.

Обсудим ситуацию, которая происходит совсем рядом с нашими границами, в том числе на Южном Кавказе, — сказал Путин.

Президент также предложил для обсуждения тему обеспечения российских интересов на Дальнем Востоке и в странах Юго-Восточной Азии.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании межправительственного совета ЕАЭС заявил, что Москва готова оказать содействие в мирном урегулировании карабахского конфликта, передавал NEWS.ru.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.