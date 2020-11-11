Путин обсудил с президентом Казахстана Токаевым соглашение по Карабаху

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Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили в ходе телефонного разговора соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Токаев подчеркнул важность усилий, предпринятых российским руководством для прекращения боевых действий в регионе Нагорного Карабаха. Президенты также выразили уверенность, что соглашение послужит хорошей предпосылкой для дальнейшего урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Путин и Токаев высоко оценили итоги прошедшего накануне Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), говорится в сообщении на сайте Кремля. Лидеры также затронули вопросы взаимодействия по борьбе с пандемией коронавируса, в рамках которого планируется наладить производство вакцины на территории Казахстана.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Владимир Путин также обсудил по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом трёхстороннее соглашение по урегулированию конфликта в регионе Нагорного Карабаха. Разговор состоялся по инициативе президента Турции.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Как позднее уточнил Ильхам Алиев, миротворческую миссию в Карабахе Россия будет проводить совместно с Турцией.