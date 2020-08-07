Путин и Лукашенко решили найти виновных в ситуации с задержанием 33 россиян

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Основной темой телефонного разговора между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко стало задержание на территории Белоруссии 33 российских граждан. Президенты договорились тщательно разобраться во всех обстоятельствах этой ситуации и найти виновных. При этом инициатором диалога стал российский лидер.

Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности, — сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

В сообщении отмечается, что стороны также «предметно обсудили ход избирательной кампании» в Белоруссии. Кроме того, российский президент обратил внимание на необходимость сохранения «братских» отношений между странами:

Владимир Путин отметил важность дальнейшего развития братских отношений и необходимости противостоять негативным тенденциям и действиям третьих сил, которые могут привести к их ухудшению.

Также политики обсудили борьбу с пандемией коронавируса, а также создание вакцины.

30 июля в Белоруссии задержали группу граждан РФ, которые, как считает Минск, являются наёмниками из ЧВК Вагнера и прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. По версии российских дипломатов, задержанные граждане РФ могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом. В посольстве предполагают, что они направлялись в третью страну, но опоздали на рейс из Минска.

Выдать эту группу лиц уже попросил Киев. Накануне генпрокуроры Украины и Белоруссии вели переговоры об экстрадиции. Днём ранее тема задержания 33 россиян стала предметом телефонного разговора Лукашенко с президентом Украины Владимиром Зеленским. Первый заявил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по вопросу россиян в рамках подписанных с Москвой и Киевом международных соглашений, писал NEWS.ru.