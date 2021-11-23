Пушков посоветовал Польше обсуждать миграционный кризис с Лукашенко

Заявление Варшавы о готовности обсуждать миграционный кризис на польско-белорусской границе с Москвой неконструктивно и сделано для того, чтобы переложить на Россию ответственность за ситуацию. Властям Польши следует обратиться с этим вопросом к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков, комментируя слова главы МИД Польши Збигнева Рау.

Накануне Рау заявил, что Польша готова обсуждать миграционный кризис на польско-белорусской границе с Россией. При этом он отметил, что с нынешней властью Белоруссии польские официальные лица готовы говорить только на техническом уровне.

Заявление из Варшавы не несёт в себе ничего конструктивного. Оно призвано показать, что ответственность за кризис с мигрантами лежит на Москве, а также повысить вес Польши в мировых делах. Но — не получится: Россия здесь ни при чём. Так что свою готовность Варшава может оставить при себе, — написал Пушков в Telegram-канале.

Он добавил, что обсуждать данный вопрос с Кремлём планировала исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель, но её перенаправили к Лукашенко.

То же самое можно посоветовать и властям Польши, — резюмировал сенатор.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза обострился 8 ноября. Тогда к границе с Польшей подошли несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока. Они пытались штурмовать контрольно-пропускные пункты, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику. Власти Польши не исключают возможности полного закрытия границ с Белоруссией на фоне осложнения ситуации с беженцами. В настоящий момент закрыт только один автодорожный пункт пропуска «Кузница».