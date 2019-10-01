https://static.news.ru/photo/51c90e9e-e472-11e9-8346-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: council.gov.ru

Глава комиссии Совета Федерации РФ по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал большим успехом России подписание Украиной так называемой «формулы Штайнмайера» на встрече Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Как отметил сенатор на своей Twitter-странице, такой шаг Киева открывает возможность для проведения встречи в «нормандском формате» — первой с 2016 года. Подписание «формулы» было последним условием России для проведения саммита. Потенциальная встреча, по мнению Пушкова, может вызвать заметный сдвиг в отношениях РФ и Европы.

Украина подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу, что открывает путь к встрече в «нормандском формате». Все условия, к-ые выдвинула Москва для ее проведения, согласованы. Наш серьезный успех. Встреча, первая с 2016 г., может привести к заметному сдвигу в отношениях с Европой. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 октября 2019 г.

Ранее News.ru сообщил, что возглавляющий украинскую делегацию в Контактной группе Леонид Кучма поставил свою подпись под «формулой Штайнмайера». Документ регулирует механизм самоуправления на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Стороны также согласовали условия разведения вооруженных сил в районах населённых пунктов Петровское и Золотое.