Протестующие у СИЗО на Окрестина в Минске разошлись

https://static.news.ru/photo/e8e691c0-0663-11eb-8039-fa163e074e61_660.jpg Фото: tutby_official/t.me

Участники очередного воскресного марша в Минске, собравшиеся у СИЗО на улице Окрестина, разошлись. Здесь под стражей находится большинство задержанных ранее манифестантов.

На сегодня белорусская оппозиция анонсировала «Марш освобождения политзаключённых». На кадрах от белорусских СМИ и Telegram-каналов можно увидеть , что демонстрация собрала десятки тысяч человек. Голова колонны протестующих добралась до изолятора на Окрестина в половине шестого вечера. Люди пришли к воротам тюрьмы с плакатами в поддержку узников и их портретами и скандировали «Отпускай». Часть своей атрибутики демонстранты перед уходом оставили на дверях и стенах изолятора.

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.

По данным минской милиции, в ходе сегодняшней акции было задержано «несколько десятков человек», писал NEWS.ru.