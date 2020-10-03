Протестующие у СИЗО на Окрестина в Минске разошлись

Участники очередного воскресного марша в Минске, собравшиеся у СИЗО на улице Окрестина, разошлись. Здесь под стражей находится большинство задержанных ранее манифестантов.
На сегодня белорусская оппозиция анонсировала «Марш освобождения политзаключённых». На кадрах от белорусских СМИ и Telegram-каналов можно
В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.
По данным минской милиции, в ходе сегодняшней акции было задержано «несколько десятков человек», писал NEWS.ru.
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