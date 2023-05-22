Протасевич поблагодарил Лукашенко за помилование

Фото: Наталья Таланова/ТАСС

Роман Протасевич

Создатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что благодарен Белоруссии и ее президенту Александру Лукашенко за помилование, передает издание «Минск Новости». Он отметил, что указ о помиловании был подписан еще 16 мая, но сегодня экс-диссидент подписал все документы, освобождающие его от восьмилетнего срока за попытку захвата власти в стране.

Сегодня, наконец, наступил день, когда моя пренеприятная история закончилась. Я безумно благодарен стране и лично президенту за такое решение. И надеюсь, что дальше будет только лучше, — сказал Протасевич.

Протасевич заявил, что теперь намерен записаться в тренажерный зал и съездить на природу отдохнуть.

При этом бывшая партнерша Протасевича, россиянка Софья Сапега, задержанная в Минске в мае 2021 года, остается в заключении. Ее мать Анна Дудич в комментарии изданию «Подъем» прокомментировала помилование Протасевича по-христиански.

Справедливо ли это по отношению к Софье — это Софья будет оценивать. А второе могу сказать исключительно как христианин: возрадуемся за ближнего, — заявила Дудич.

Ранее сообщалось, что приговоренный к восьми годам колонии экс-главред Протасевич помилован. Еще двое фигурантов дела Ян Рудик и Степан Путило были заочно приговорены к 19 и 20 годам колонии соответственно. Все трое фигурантов участвовали в координации массовых протестов в 2020 году в Белоруссии, которые начались сразу после объявления результатов президентских выборов.