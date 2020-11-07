Проблемы с Интернетом начались в Минске перед акцией оппозиции

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Проблемы с мобильным Интернетом заметили жители Минска перед несанкционированным шествием оппозиционеров. Перебои с передачей данных начались у крупнейших операторов связи Белоруссии.

Клиенты не могут нормально общаться в мессенджерах и открывать сайты. Неполадки наблюдаются в разных районах города. В центр столицы страны прибывают подразделения силовиков и спецтехника в связи с акцией «Марш народовластия», которую несогласные запланировали на 8 ноября, пишет РИА Новости.

Стражи порядка сосредотачиваются на главных площадях Минска, в районе Дворца Независимости, где находится резиденция главы государства Александра Лукашенко. Помимо Минска, граждане намерены провести протестные акции в ряде других городов Белоруссии.

Протесты в РБ продолжаются с начала августа, когда в стране прошли президентские выборы. Согласно официальным данным, победил на них в очередной раз Лукашенко. Однако протестующие считают итоги голосования сфальсифицированными. По их мнению, выборы выиграла Светлана Тихановская. Как писал NEWS.ru, 7 ноября белорусские силовики задержали свыше 30 участников акции «Марш медиков» и женского шествия «Цветочный демарш справедливости».