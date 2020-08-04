Прилепин рассказал, как через Белоруссию проехали транзитом 170 «чоповцев»

https://static.news.ru/photo/562db782-d639-11ea-98cd-fa163e074e61_660.jpg Захар Прилепин Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Почти 170 россиян, которых в Минске считают наёмниками иностранной частной военной компании, уже покинули Белоруссию и уехали в третью страну. Об этом заявил писатель Захар Прилепин.

Было несколько групп, можно назвать их ЧОПами, они переправлялись транзитом через Белоруссию в третью страну. Одна группа, которая должна была вылететь последней, была задержана белорусскими властями, — заявил писатель.

Он подчеркнул, что эти группы не имели никакого отношения к Белоруссии, это страна была для них лишь транзитным пунктом. По его словам, 170 россиян давно добрались до пункта назначения и выполняют свои задачи, сообщает «Интерфакс».

Власти Белоруссии в конце июля заявили, что в стране задержаны 32 наёмника частной военной компании (ЧВК). Якобы их забросили в страну для дестабилизации обстановки перед выборами. Также было сказано, что всего в страну для этих целей въехало около 200 человек.

Писатель Прилепин с февраля 2017 года по июль 2018-го был заместителем командира спецназа ДНР. Он узнал среди задержанных своих по Донбассу и заявил, что они летели в третью страну.

В Кремле заявили, что задержанные россияне являются сотрудниками частных охранных предприятий и их задержали безосновательно, поскольку они не делали ничего противозаконного и направлялись в Стамбул. Консул РФ в Минске Кирилл Плетнёв рассказал, что их конечной точкой было одно из государств Латинской Америки.

NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает о существования наёмников в РФ.