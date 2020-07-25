Президент Киргизии объявил 30 июля днём траура по жертвам COVID-19

https://static.news.ru/photo/1b149cb0-ce5a-11ea-b10f-fa163e074e61_660.jpg Сооронбай Жээнбеков Фото: president.kg

Киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков объявил день национального траура по гражданам, умершим в результате заражения коронавирусом. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Биринчи радио».

Не хотел говорить раньше времени, но раз уж зашла речь, считаю необходимым дать информацию. 31 июля мы будем праздновать Курман айт (Курбан-байрам. — NEWS.ru). А 30 июля будет объявлен днём национального траура по всей стране, — сказал Жээнбеков.

Он также отметил, что в скором времени будет издан соответствующий указ.

11 мая 2020 года в республике отменили режим ЧП, объявленный в городах и регионах Киргизии из-за пандемии COVID-19. Режим ЧС продолжает действовать. В конце того же месяца власти сняли некоторые ограничения: возобновил работу общественный транспорт, открылись летние кафе и рестораны.

14 июля стало известно, что жительница Киргизии Раушан Айткулова пожаловалась на главу республики Жээнбекова в Генеральную прокуратуру страны. Гражданка попросила привлечь политика и некоторых высокопоставленных лиц к ответственности за сложившуюся эпидемиологическую обстановку в государстве на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

К 25 июля коронавирусом заболели свыше 15,6 млн человек, более 637 тысяч умерли, более 9,5 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 4,1 млн заболевших, на втором Бразилия — более 2,2 млн, на третьем Индия — более 1,2 млн.

Как писал NEWS.ru, учёные нашли фермент, помогающий COVID-19 проникать в клетки.