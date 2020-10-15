Президент Киргизии назначил секретарём Совбеза Кенешбека Дуйшебаева

https://static.news.ru/photo/f1fb9f8e-0eb6-11eb-ac37-fa163e074e61_660.jpg Кенешбек Дуйшебаев Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Новым секретарём Совета безопасности Киргизии был назначен генерал-лейтенант Кенешбек Дуйшебаев.

Президент подписал указ, согласно которому Дуйшебаев назначен секретарём Совета безопасности Кыргызской Республики, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы лидера Киргизии.

Дуйшебаев в 2005году создал и возглавил политическую партию «Акыйкат-Справедливость». В 2001-2002 гг. занимал пост замглавы министра внутренних дел страны, а в марте 2005 года временно исполнял обязанности главы МВД и вице-премьера.

Как ранее сообщал NEWS.ru, новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров ждал, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подаст в отставку 14 октября.

Акции протеста охватили Бишкек после прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Ранее стало известно, по словам вице-спикера парламента страны Мирлана Бакирова, что в случае отставки президента его обязанности временно будет исполнять глава правительства. Он пояснил, что в соответствии с конституцией страны это должен делать спикер парламента. Однако поскольку он тоже подал в отставку, полномочия переходят к премьеру, писал NEWS.ru.