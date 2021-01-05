Президент Армении заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9ab864f8-4f4f-11eb-a349-fa163e074e61_660.jpg Армен Саркисян Фото: ՀՀ նախագահի աշխատակազմ/ Office of the President of the Republic of Armenia/facebook.com

Президент Армении сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию нового типа, в настоящее время он находится на самоизоляции. Об этом журналистам рассказали в аппарате главы государства.

Президент Армен Саркисян встретил Новый год в Лондоне в кругу семьи и внуков. 3 января Саркисян в Лондоне успешно перенёс операцию на ноге. Однако у президента также появились симптомы нового типа коронавируса. Пройденный им тест дал положительный результат. Президент Саркисян находится на самоизоляции, — цитирует газета «Грапарак» собеседника в аппарате президента Армении.

Отмечается также, что Саркисян сможет продолжить исполнять свои обязанности в дистанционном режиме.

В июне 2020 года коронавирусом также переболел премьер-министр Армении Никол Пашинян, инфекция была выявлена у его семьи. В ноябре положительные тест на COVID сдал мэр Еревана Айк Марутян.

Как сообщал NEWS.ru, президент Абхазии Аслан Бжания в конце декабря заболел коронавирусом. Позже COVID-19 был диагностирован у главы правительства Абхазии Александра Анкваба. Болезнь у президента протекает в лёгкой форме, премьер-министр также чувствует себя нормально, из симптоматики у него субфебрильная температура (37,1–38,0).