Премьер Азербайджана: от Армении ждут выполнения обязательств по Карабаху

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Премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, что Баку ожидает полного выполнения Арменией обязательств в рамках трёхстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении, сделанного в ноябре 2020 года. По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», в ближайшее время Баку ожидает серьёзного прогресса по некоторым из этих обязательств, которые остаются невыполненными.

Пункт 4-трёхстороннего заявления <...>, предусматривающий вывод за пределы территории Азербайджанской Республики армянских вооружённых формирований, пока остаётся невыполненным. Также <...> не наблюдается прогресса по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе в соответствии с пунктом 9 заявления, — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов также заявил, что Баку готов к сотрудничеству с Ереваном для укрепления мира на Южном Кавказе. Он добавил, что лидеры обеих стран дали поручения министрам иностранных дел о подготовке мирного соглашения и создании совместной комиссии по делимитации и демаркации границы.