Представитель РПЦ в Азербайджане: «Что, если у России отняли бы Урал?»

Сегодня исполняется год со дня начала второй карабахской войны. Представитель Бакинской епархии Русской православной церкви Константин Поминов заявил, что азербайджанские военные лишь возвращали свои территории во время конфликта с Арменией. При этом жизнь верующих не изменилась, Азербайджан выполнил все свои обещания в этом направлении. Однако некоторые заинтересованные стороны пытались представить этот конфликт как «борьбу за христианские ценности». Зачем это было нужно и почему их план провалился — рассказал NEWS.ru протоиерей Константин Поминов.

— Прошёл год после начала второй карабахской войны. Во время конфликта в риторике официальных лиц многие прослеживали религиозную подоплёку. Можно ли назвать эту войну «войной за веру»?

— Эта война совершенно не религиозна. Это война, будем говорить, освободительная. Вот представьте себе. 20% оккупированных у Азербайджана территорий. Если сравнить с Россией, это весь Урал. Отнимите у России Урал, долго бы правительство, народ терпел бы и ждал? 30 лет как ждал Азербайджан. Какие только переговоры не велись. В каком только формате. И Минская группа, и Россия участвовала, и зарубежные <...>, и Франция, кто только не был. Но 30 лет земля находилась под оккупацией.

Я думаю, ни та же Франция, забери у неё Эльзас и Лотарингию, ни та же Россия, забери у неё Урал, ни та же Великобритания, отбери у неё Ирландию, они бы не молчали 30 лет. Они бы просто вернули. Мы ждали позитива, мы ждали адекватной реакции Армении. На протяжении 30 лет. Но когда уже невозможно было терпеть, когда начались ежемесячные, если не еженедельные, провокации в приграничных районах, Азербайджан пошёл просто в освободительную войну. Никакой религиозной подоплёки тут нет.

Я могу сказать с полной уверенностью, что попытка представить этот конфликт как межрелигиозный, антихристианский — полностью провалилась.

Да, Армения живёт фактически среди мусульманских стран — Азербайджан, Иран, Турция. А Грузия? Грузия чисто православная, не григорианская страна, она тоже живёт в окружении. И тем не менее у Грузии замечательные отношения и с Турцией, и с Азербайджаном. Мы и торгуем, у нас и экономика во многих моментах совместная, обмен туризмом. То есть она вполне прекрасно сотрудничает с исламскими странами. Почему же Армения пытается представить эту войну как антихристианскую?

Почему мы, здесь живущие, не только православные, в Азербайджане довольно большая община и католиков. В Азербайджане немаленькая община и лютеран. Я уж не говорю о различных других церквях, различных направлениях: пятидесятники, баптисты, их тоже немало. 2% даже больше христианского населения в Азербайджане. Почему-то нас не трогают, почему-то христиан никто не обижает. Государство замечательно относится. Вот здание, где мы сейчас находимся, построено по распоряжению государства и президента. Второе здание, церковь — отреставрирована. Все церкви в Азербайджане реставрируются по распоряжению президента и правительства.

Сергей Булкин/NEWS.ru

То есть на нас в Азербайджане не оказывается давление. Нас не убивают, не гонят, и почему-то вдруг на соседнюю христианскую страну должны напасть и гнать. Нет, вопрос как раз совершенно не межрелигиозный. Это война против агрессора, против оккупации.

— Сильно ли пострадали храмы на территории Карабаха за годы войны?

— Я не могу понять одного, религиозные деятели занимаются миром. Ну хорошо, захватили вы эти земли. Захватили воины, захватили сепаратисты, но почему же нужно уничтожать другие духовные направления, то есть здания других конфессий, уничтожать культуру.

30 лет территория оккупирована. Всё порушено. В мечетях — свинарники, храмы перестроены, храмы заколочены, зачем? Даже сейчас вот после военных действий Азербайджан гарантирует восстановить все — и армянские духовные строения, и христианские православные, и мусульманские. То есть Азербайджан гарантию даёт. Более того, Азербайджан даже даёт гарантию того, что армянское духовенство сможет приезжать и служить спокойно там. Хотя эта территория для армян — враждебная. Но Азербайджан позволяет: «Приезжайте! Мы знаем, здесь верующие ваши. Вот, молитесь, пусть у вас будет духовный пастырь».

Вот, например, на территории оккупированного Карабаха три православных, принадлежащих РПЦ, храма. Это храм в селе Куропаткино, Ходжавендский район. Да, был запущен в советское время, был закрыт, но он был целым. А во время этой войны пробили крышу, обстреляли стену. Теперь посередине храма растёт дерево. За эти 30 лет выросло.

Храм в Шуше был открыт в честь Крестителя Иоанна, он был перестроен из православного в григорианский храм. Для чего это надо было делать?! Я уже не говорю о мечетях, причём не просто XVI–XVII веков, нет, мечети IX–XII веков, то есть древнейшие, которым около тысячи лет. Зачем было разрушать? Я думаю, например, в Азербайджане совершенно другие моменты. Вот тут у нас стоит посреди города армянская церковь. Её отреставрировали в 2000-е годы. Сейчас там находится библиотека древних армянских манускриптов и рукописей. Вы понимаете? Отношение Азербайджана одно, и отношение Армении.

— Предпринимались ли попытки втянуть в конфликт Русскую православную церковь и всё-таки придать войне «антихристианский окрас»?

— Азербайджан ни на один сантиметр не перешёл на территорию Армении. А попытки влиять на православное общество не в Азербайджане, а в России были. Почему? Потому что у нас всё-таки связи, мы же Русская православная церковь, Московский патриархат. Попытки влияния на российское духовенство всё-таки были. Но это неудивительно. Россия, например, немножечко со стороны своих имперских позиций отдалена, духовенство там не занимается политикой. И когда сказали, что тут бьют христиан, естественно, духовенство встанет на сторону своих.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тем не менее многие даже люди не разбирались, в чём конфликт и почему он происходит. Ну, батюшка служит в Екатеринбурге, допустим, ему какая разница, он может и не знать даже, где Армения и где Азербайджан находятся. Но ему говорили, что вот Азербайджан бьёт христиан. И он начинал: «О, это непорядочно...» То есть попытки на российское духовенство повлиять, может, и были, но в Азербайджане этот номер не прошёл.

Когда началась война, мы были в шоке, — весь народ как один. И дети, и старики, и женщины: все поднялись. В пункты записи, в военкоматы очереди были. Шли не только молодые. То есть использовать христиан здесь как пятую колонну — да, намёки, может быть, были какие-то, что вот вы — христиане, вы молчите, вас, христиан, убивают. Но убивают не христиан, убивают врагов. Я ещё раз скажу, это была не антихристианская война, Азербайджан освобождал свои территории. Точно так же, как любая другая страна свои захваченные территории освобождала бы.

— Как вам кажется, уже год конфликт на официальном уровне погашен, а вот на уровне людей сколько может понадобиться времени — год, два, поколение, а может быть, никогда, чтобы раны заросли, чтобы азербайджанцы и армяне перестали друг друга воспринимать как врагов?

— Я знаю многих своих друзей азербайджанцев, которые спокойно могут общаться и сейчас с армянами. А у некоторых эта боль в сердце. Она пройдёт через какое-то время. И опять-таки. Вот посмотрите даже сейчас, когда азербайджанские войска входили, оставались всё равно брошенные старики, никому не нужные. Вот в этих сёлах их никто не тронул. Их подлечили. У кого были родственники — отправили в Армению, у кого нет — сейчас находятся здесь в Азербайджане. В пансионатах различных.

Понимаете, дело в том, что обижаться на весь народ нельзя. Есть военные преступники, которые должны быть наказаны, а есть народ — там тоже дети, старики, женщины есть, которые не воевали, не хотели воевать и не хотели своих детей посылать на войну.