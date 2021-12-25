Предновогодняя дипломатия Путина: от Рахмона до Лукашенко

Прерванная с 2019 года волнами СОVID-19 традиция предновогодних встреч лидеров СНГ возрождается в нашей Северной столице. Предполагается, что в течение пары дней в Константиновском дворце и Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина пройдут cаммит СНГ и двухсторонние встречи лидеров постсоветского пространства. Вряд ли на них будут приняты некие судьбоносные решения, но от Бреста до Ашхабада есть немало проблем, требующих личного и живого обсуждения на предельно высоком уровне.

Предполагается участие в заседании под председательством президента России Владимира Путина восьми глав государств и правительств стран СНГ и ветерана ещё советской политики экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. К интригам такого неформального совещания можно заранее отнести присутствие на такой переговорной площадке президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также приезд туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова, который не всегда «балует» высокое собрание своим присутствием. Но для него Афганистан куда более осязаемая проблема, чем для большинства коллег по СНГ.

По появившейся информации, среди запланированных двухсторонних встреч Владимира Путина особый интерес могут представлять его беседы тет-а-тет с президентами Таджикистана Эмомали Рахмоном и Белоруссии Александром Лукашенко. Ну, тематика планируемого контакта с таджикским лидером понятна. Путин встречался с ним в Москве 9 мая, вёл телефонные корректирующие переговоры, которые в основном касались новой стратегической ситуации после прихода к власти в Кабуле талибов (запрещённая в РФ террористическая организация), которые всё ещё числятся у нас экстремистской организацией. Россия, как известно, держит в Таджикистане вооружённые силы, распространяя на горную страну свой необременительный «зонтик безопасности». Не обращая внимания на такие «мелочи», как отмена там официального празднования Нового года или кампания по отмене «русифицированных» фамилий.

Ясно, что Рахмон резонно опасается поддержки со стороны соседей оппозиции, а потому были зафиксированы его попытки вмешаться в афганскую ситуацию на стороне этнических таджиков. Впрочем, сопротивление в Панджшерском ущелье длилось недолго. И в правительстве талибов сейчас практически представлены все основные афганские этнические группы.

Испытанием для ОДКБ стал и вспыхнувший «водяной» конфликт между двумя членами организации Таджикистаном и Киргизией, в который поспешили вмешаться и третьи страны. Горячий этап противостояния, повлёкший с обеих сторон человеческие потери, удалось приглушить, но приграничные противоречия продолжают «тлеть». Так что, тем для конфиденциального разговора с Рахмоном хватает. Притом, что в последнее время тот пытается так же поиграть в особую азиатскую многовекторность.

Александр Лукашенко и Владимир Путин kremlin.ru

Об очередной в этом году встрече Путина с Лукашенко было объявлено заранее. И предновогодний саммит СНГ даст, видимо, возможность ненавязчиво совместить оба дипломатические мероприятия. Тем более что помимо подтверждений подписанных в ноябре «дорожных карт» экономической интеграции и обсуждения очередного кредита Белоруссии в объёме, как утверждают, трёх с половиной миллиарда долларов, повестка может включить в себя и презентацию нового российского посла в Белоруссии Бориса Грызлова.

Посольская тема в двухсторонних отношениях России и Белоруссии. вообще достаточно болезненна. За последние пять лет Грызлов станет четвёртым нашим послом у сябров. Всё началось с Михаила Бабича, который, в отличие от своих беззубых предшественников, стал жёстко ставить вопросы о выполнении Минском взятых на себя обязательств, чем вызвал нервозную реакцию у соседей. Лукашенко добился отзыва Бабича. Его «наследник» Дмитрий Мезенцев предпочёл тактику «мягкой силы» и даже стал компромиссной фигурой на посту госсекретаря Союзного государства. Назначение в Минск семидесятилетнего Евгений Лукьянова, не добившегося особых успехов на посольском посту в Латвии, было своеобразной сенсацией, но и он не проработал в Белоруссии и года.

По логике развития российско-белорусских отношений, Борис Грызлов, деятель из числа политических тяжеловесов, имеющий прямой выход на президента, должен на месте проконтролировать, чтобы 28 подписанных экономических соглашений не остались бы просто на бумаге. В некотором смысле можно говорить о том, что его работа будет под непосредственным контролем Владимира Путина, внимательно следящего за стратегическим направлением российской политики. Притом, что новое место службы Грызлова, учитывая специфику и гибкость белорусского руководства, станет местом для многочисленных и напряжённых дискуссий.

Пока в Минске с энтузиазмом воспринимают личность нового посла и даже объявили его «нашим человеком». Но многие вопросы ему предстоит отстоять ещё до проведения конституционного референдума, сроки которого, видимо, не должны быть пересмотрены.

Кроме того, Владимир Путин может дружески пообщаться у себя, на малой родине, и с Нурсултаном Назарбаевым. И, судя по высокой оценке, данной президентом на своей пресс-конференции уровню российско-казахстанского взаимопонимания, острых проблем у стран-партнёров пока нет. Перевод письменности в Казахстане на латиницу Москву, надо полагать, уже не беспокоит.