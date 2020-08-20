Правительство Белоруссии назначило своих представителей на бастующие заводы

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Белорусский Совет министров назначил своих представителей на бастующие заводы. Это люди из высшего руководства правительства. Постановление об этом принято ещё 18 августа, но опубликовано только сегодня.

Так, первый заместитель премьера Николай Снопков стал представителем государства в ОАО «Беларуськалий», вице-премьер Владимир Кухарев — на предприятиях «Гомельстекло» и «Березастройматериалы», вице-премьер Юрий Назаров — в Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате.

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко будет представлять интересы власти в ОАО «АГАТ — системы управления» — управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления», вице-премьер Александр Субботин — в Белорусской национальной биотехнологической корпорации и Гродненской табачной фабрике «Неман».

Замглавы Администрации президента Дмитрий Крутой стал представителем власти в ОАО «Гомсельмаш». Представлять интересы государства в ОАО также будут руководители министерств, госкомитетов, концернов, их заместители.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Помимо акций протеста всю страну охватили забастовки рабочих. Производство останавливается на крупнейших заводах. 17 августа Лукашенко посетил Минский завод колёсных тягачей и МАЗ, где встречался с бастующими работниками. МЗКТ он покидал под крики «Уходи!».

19 августа белорусский президент на заседании Совбеза поручил правительству обеспечить бесперебойную работу предприятий и не бросать их руководителей «один на один толпой», писал NEWS.ru.

Сотрудник ОАО «Беларуськалий» Дмитрий Куделевич, входящий в стачечный комитет компании, утром 20 августа перестал выходить на связь. Его близкие предполагают, что мужчину задержали.