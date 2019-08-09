https://static.news.ru/photo/9fb9d0ec-bc14-11e9-ac81-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Начальнику ГУВД Чуйской области Самату Курманкулову, пострадавшему в ходе беспорядков в Киргизии, сделали две операции. Для дальнейшего лечения его планируют отправить в Москву 12 августа.

Состояние здоровья Курманкулова стабилизировалось, в связи с чем было принято решение отправить его для дальнейшей терапии в Москву в клинику имени Бурденко, — сообщили ТАСС в Минздраве республики.

Как писал News.ru, число пострадавших в Киргизии выросло до 136. Люди получили травмы во время столкновений, вызванных задержанием экс-президента Алмазбека Атамбаева. В настоящее время в медицинских учреждениях продолжают получать лечение 14 пострадавших. Курманкулов, который получил травму головы, по-прежнему находится в крайне тяжёлом состоянии.