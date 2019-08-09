https://static.news.ru/photo/8e22572c-bc0b-11e9-bf10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Число пострадавших в Киргизии выросло до 136. Люди получили травмы во время столкновений, вызванных задержанием экс-президента Алмазбека Атамбаева.

За 7, 8, 9 августа 2019 года медицинская помощь была оказана 136 пострадавшим, — сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

В настоящее время в медицинских учреждениях продолжают получать лечение 14 пострадавших. Начальник Главного управления внутренних дел Киргизии по Чуйской области Самат Курманкулов, который получил травму головы, по-прежнему находится в коме в крайне тяжёлом состоянии.

Столкновения силовиков и сторонников политика начались вечером 7 августа возле его резиденции в Кой-Таше при попытке его задержать. Окружение Атамбаева оказало вооружённое сопротивление, в результате которого был убит спецназовец и пострадали люди.

Штурм резиденции продолжался почти сутки. Экс-президента в итоге поместили в СИЗО Госкомитета национальной безопасности до 26 августа. Атамбаева подозревают в коррупции. Он, в свою очередь, все обвинения отвергает.

Как писал News.ru, бывшему главе государства предъявлено обвинение только по одному делу — о незаконном освобождении Азиза Батукаева. Батукаев в 2006 году был приговорён к 16 годам и восьми месяцам заключения. Его осудили за организацию массовых беспорядков в колонии под Бишкеком.

В 2013 году врачебная комиссия диагностировала у него рак крови и Батукаев был освобождён. После того как он покинул страну, выяснилось, что к этому причастны высокопоставленные чиновники, а сам криминальный авторитет полностью здоров.