Посол РФ обсудил с главой МВД Белоруссии ситуацию с задержанными россиянами

https://static.news.ru/photo/799d1280-d35a-11ea-bce3-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Мезенцев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев проинформировал о состоявшемся обсуждении с министром внутренних дел Белоруссии Юрием Караевым ситуации, связанной с задержанием россиян.

Завершился мой разговор с министром внутренних дел республики Беларусь, — сообщил Мезенцев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам посла, в ходе обсуждения не затрагивалась тема взаимодействия с украинской стороной. Россия хочет добиться скорейшего освобождения своих граждан, а также снятия даже в общественном мнении несправедливых и необоснованных претензий, подчеркнул Мезенцев.

Минск проинформировал о задержании в ночь на 29 июля 33 россиян, которых называют сотрудниками иностранной ЧВК. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков в ходе президентских выборов в республике. В связи с инцидентом МИД Белоруссии запросил у российского посла разъяснения о целях прибытия задержанных. В ведомство также был приглашён временный поверенный в делах Украины Пётр Врублевский «с учётом подтверждённых сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины». Стороны достигли договорённости по усилению контроля на общей границе.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет признавать украинское гражданство части задержанных. Все данные о связи с предстоящими выборами президента в Белоруссии являются спекуляцией, подчеркнул Песков.

Ранее NEWS.ru писал, что офис генерального прокурора Украины предъявил обвинение 28 бойцам российской ЧВК Вагнера, задержанным в Белоруссии. У девяти из них есть как российское, так и украинское гражданство.