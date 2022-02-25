Порошенко появился в эфире CNN со словами «Путин злодей» и автоматом

Экс-президент Украины Пётр Порошенко появился в одном из прямых включений CNN из Киева и заявил, что президент России Владимир Путин является «настоящим злодеем». Также Порошенко показал американским журналистам автомат Калашникова и добавил, что он находится сейчас в украинском военном батальоне, состоящем из 300 человек, в двух-трёх километрах от места столкновения ВСУ с российскими войсками.

Он просто-напросто не в себе. Он просто злодей, раз пришёл сюда убивать украинцев. Независимо от того, сколько солдат он убьёт, сколько у него ракет, сколько у него ядерного оружия, мы, украинцы, — свободные люди с великим европейским будущим, — сказал Порошенко.

Полковник МВД в отставке Виктор Андреев сообщил, что Россия нанесла ракетные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры, а военные действия Москвы спасают жизни жителей ЛНР и ДНР. Он считает, что через три-четыре дня операция будет завершена.

24 февраля Путин принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.