https://static.news.ru/photo/1a395596-e47d-11e9-93a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Бывший президент Украины Пётр Порошенко посчитал, что подписание Киевом «формулы Штайнмайера» фактически означает ослабление или снятие санкций с России.

Экс-президент выпустил видеообращение по этому поводу на своей странице в Facebook .

Мы подчеркиваем, что никогда не пойдём на это, мы солидаризируемся с теми акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов, мы не дадим разрушить украинское государство, — подчеркнул Порошенко.

Бывший президент назвал документ «формулой российского происхождения — формулой Путина». По его мнению, подписание Украиной «формулы Штайнмайера» может быть легитимизацией «незаконной аннексии Крыма».

О подписании главой украинской делегации в Контактной группе Леонидом Кучмой документа, регулирующего механизм самоуправления в Донбассе, ранее сообщил News.ru. Событие вызвало негативную реакцию у ряда политических и общественных деятелей Украины. К офису президента страны Владимира Зеленского вышли на митинг националисты, протестуя против подписания «формулы».