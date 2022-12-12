«Помашите им рукой»: Лукашенко об уходе иностранных собственников Лукашенко: уход иностранных собственников с рынка не должен сказаться на предприятиях

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уход иностранных собственников предприятий с рынка страны не должен сказаться на работе этих предприятий, сообщает БелТА. По его словам, бывшая собственность нынешних недружественных стран так или иначе остается в Белоруссии, и необходимо проследить за тем, чтобы иностранцы «с собой ничего не забрали».

Предприятия, которые были основаны иностранным инвестором или приватизированы <...> а сегодня <...> ушли, — помашите им рукой, перекреститесь, что они оставили вам собственность, — заявил президент.

Он также отметил, что предприятия со всеми их технологиями и производством должны быть национализированы сразу после ухода иностранных «хозяев» и продолжить работу, как это произошло с ресторанами сети «Макдоналдс», где уже сейчас «производят нормальную продукцию». По словам Лукашенко, вопрос смены собственника не терпит отлагательств и бюрократической волокиты.

Ранее Лукашенко заявил, что место ресторанов сети «Макдоналдс», покидающей Белоруссию, должны занять местные предприятия и производители. По его словам, местным производителям это вполне под силу и они вполне способны превзойти предшественников.