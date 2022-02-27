Политолог не исключил отсрочки времени начала переговоров с Украиной

Украинская делегация въехала на территорию Белоруссии и направляется к месту переговоров с российской стороной, сообщил РИА Новости близкий к соорганизаторам переговоров белорусский политолог Юрий Воскресенский. По его словам, начало переговоров при этом может сдвинуться.

Есть информация, что украинская делегация захочет выспаться после дороги. Не исключено, что время переговоров сместится. Но главное, чтобы они состоялись, — добавил собеседник.

Ранее стало известно, что российско-украинские переговоры пройдут утром 28 февраля. Эксперт отметил, что, по его данным, с украинской стороны будет «небольшая делегация, четыре-пять человек». Сообщалось, что задержка с началом переговоров была вызвана опасениями украинской стороны за собственную безопасность. Изначально встреча должна была состояться у пункта пропуска «Александровка — Вильча» в Белоруссии. Глава официальной делегации РФ Владимир Мединский заявил, что Россия гарантирует безопасность представителям Украины.

Член делегации Украины на переговорах с Россией возле украино-белорусской границы Давид Арахамия заявил, что после разрешения ситуации в стране власти сделают «много выводов», из них будут вытекать большие кадровые изменения. При этом он допустил, что переговоры с Москвой могут пойти в нужном для Киева направлении.