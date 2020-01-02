https://static.news.ru/photo/f01a4afe-2d83-11ea-b288-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

В своём Telegram-канале Поклонская призналась , что ей «впервые за всю историю страны не было стыдно за украинского президента». Также российский парламентарий подчеркнула, что Зеленский не пытался напугать украинцев и не рассказывал им «очередных сказок и страшилок про НАТО, агрессора и окопы», а призвал граждан страны объединяться.

Поклонская заметила, что на украинском телевидении в новогоднюю ночь не обошлось без бывшего президента Петра Порошенко.

На принадлежащих ему телеканалах вместо новогоднего поздравления Зеленского показали опухшую от бесконечных пьянок порошенковскую физиономию. Это была очередная попытка Порошенко расколоть страну: Пётр Алексеевич никак не может смириться с тем, что его место уже давным-давно на свалке

истории, — написала депутат Госдумы.

Как передавал NEWS.ru, украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» показали обращение действующего президента Зеленского уже 1 января. В новогоднюю ночь они пустили в эфир поздравление от Петра Порошенко, который выступил вместе с супругой и народными депутатами от партии «Европейская солидарность».