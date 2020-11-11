Песков заявил, что функции миротворцев в Карабахе предстоит уточнить

https://static.news.ru/photo/cd7e6cb8-2400-11eb-9c09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Функции российских миротворцев в Нагорном Карабахе не были конкретизированы, их ещё предстоит уточнить. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Разумеется, функции предстоит ещё уточнить, потому что эти функции не были конкретизированы в совместном заявлении двух президентов и премьер-министра Армении, — цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, неизвестно, будут ли миротворцы охранять культурные или религиозные объекты в регионе, никаких разговоров на эту тему не было.

Журналисты спросили у представителя Кремля, какой аргумент был решающим для Азербайджана в вопросе заключения мирного соглашения. Песков отметил, что вопрос относится к длительному процессу с поиском путей для остановки войны и «переводу процесса в политико-дипломатическое русло». Он не стал вдаваться в детали, отметив лишь, что было рассказано всё, что можно было рассказать.

Ранее Минобороны РФ опубликовало карту проведения миротворческой операции в Карабахе. Военные миротворческого соединения выдвинулись к месту выполнения задач. В общей сложности на территории региона будут находиться 1960 миротворцев, 90 бронетранспортёров и 380 единиц техники. К настоящему моменту в Карабахе находятся более 400 российских военных, писал NEWS.ru.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.