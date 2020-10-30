Песков не ответил на вопрос о возможности отправки миротворцев РФ в Карабах

https://static.news.ru/photo/16731ddc-1a9d-11eb-a493-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от прямого ответа на вопрос о том, обсуждал ли российский лидер в ходе переговоров с главами Азербайджана и Армении вопрос отправки российских миротворцев в Нагорный Карабах.

В контактах президента с его визави в Баку и Ереване затрагивается самый широкий круг аспектов, связанных с возможным урегулированием, — передаёт слова Пескова «Интерфакс».

При этом представитель Кремля подчеркнул, что размещение миротворческих сил на линии соприкосновения возможно только при согласии обеих сторон конфликта.

Я бы не стал здесь пускаться в какие-то эвентуальные рассуждения, — подчеркнул Песков в ответ на вопрос, по-прежнему ли Россия готова отправить миротворцев в зону конфликта при получении одобрения всех сторон.

Ранее NEWS.ru писал, что в Баку допускают введение в Карабах миротворцев и наблюдателей. Однако, по словам Алиева, Азербайджан выдвинет свои условия их присутствия в регионе. В частности, необходимо, чтобы Армения вывела оттуда свои войска.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.