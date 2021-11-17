Первый энергоблок БелАЭС вновь отключился от сети

Минэнерго Белоруссии сообщило об отключении первого энергоблока БелАЭС от сети энергоснабжения в связи со срабатыванием автоматической защиты. Это стало вторым отключением энергоблока за последние несколько месяцев, радиационный фон в зоне АЭС остаётся в норме. Как сообщается в Telegram-канале министерства, отключение произошло 17 ноября в 10.33.

Специалистами проводится диагностика и анализ работы технологических систем. Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения в норме, - говорится в сообщении.

Физический пуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года, в промышленную эксплуатацию он был введён 10 июня 2021 года. 12 июля в 12:57 первый энергоблок БелАЭС был отключён от сети автоматической защитой генератора. Радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась, о причинах произошедшего не сообщалось.

БелАЭС является крупнейшим российско-белорусским экономическим проектом, генеральным подрядчиком является «Атомстройэкспорт», входящий в Росатом. Второй энергоблок должен быть введён в эксплуатацию в 2022 году. В настоящее время он готов на 85%. Свежее ядерное топливо для него уже поставлено.

Ранее Европарламент принял резолюцию, предлагающую Еврокомиссии работать над приостановкой запуска Белорусской АЭС. В тексте документа говорится, что Европарламент должен тесно сотрудничать с Минском и временно прекратить процесс ввода в эксплуатацию атомного объекта, пока не будут приняты все необходимые меры по повышению безопасности и не будут выполнены рекомендации ЕС, сделанные по итогам стресс-тестов.