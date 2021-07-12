Первый энергоблок БелАЭС отключился от сети

Первый энергоблок БелАЭС был отключён из-за автоматической защиты генератора. Об этом заявили в пресс-службе Минэнерго Белоруссии в понедельник.

12 июля в 12:57 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора. В соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки, — говорится в сообщении.

Причины произошедшего неизвестны. После их установления энергоблок будет включён в работу. Радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась.

БелАЭС является крупнейшим российско-белорусским экономическим проектом, генеральным подрядчиком является «Атомстройэкспорт», входящий в Росатом. Второй энергоблок должен быть введён в эксплуатацию в 2022 году. В настоящее время он готов на 85%. Свежее ядерное топливо для него уже поставлено. Осенью планируется загрузить топливо, что станет началом физического пуска блока.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что Литва является главным критиком проекта БелАЭС. Эксперт считает, что страна чувствует себя обделённой, поскольку при вступлении в Евросоюз ей пришлось отказаться от атомной электростанции, которая осталась в наследство от СССР. Кроме того, Литва вынуждена покупать электроэнергию у России.