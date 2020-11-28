Первую восстановленную с помощью МЧС РФ школу в Карабахе откроют 1 декабря

https://static.news.ru/photo/e4ce5d3c-3207-11eb-ace3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Школьная линейка в первой восстановленной при участии группировки МЧС России школе запланирована на 1 декабря 2020 года, в здании завершаются отделочные работы.

Помогли восстановить в здании учебного заведения остекление окон и систему отопления спасатели вместе с представителями городской администрации Аскерана, где размещён наблюдательный пост № 11 миротворческого контингента Вооружённых сил Российской Федерации.

29 ноября в рамках гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе оперативная группировка МЧС России оказала помощь в восстановлении общеобразовательной школы имени Оника Григоряна на 200 учеников в селе Иванян Аскеранского района, — цитирует ТАСС сообщение МЧС.

По состоянию на 29 ноября в школе осталось завершить отделочные работы, восстановить подачу воды и расставить в классах мебель.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия оказывает помощь не только в урегулировании нагорнокарабахского конфликта, но и принимает участие в ликвидации его последствий.

28 ноября стало известно, что за сутки российские военные уничтожили 104 взрывоопасных предмета в Карабахе. Всего уже очищено 14,67 гектара территории, пять с половиной километров дорог, разминировано 81 домостроение, обнаружено и уничтожено 416 взрывоопасных предметов, писал NEWS.ru.