Пашинян собрался в отставку

https://static.news.ru/photo/02c76ef2-8fc1-11eb-ab5b-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку. По его словам, это произойдёт в апреле.

Он отметил, что это необходимо для проведения внеочередных выборов в парламент. При этом во время голосования политик продолжит выполнять обязанности главы правительства.

В апреле я подам в отставку, не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера, — сказал он в ходе встречи с жителями села Арагац в рамках поездки по Армавирской области Армении.

Политик сказал жителям, что действующая власть продолжит служить гражданам «лучше, чем раньше», если армяне подтвердят её полномочия. Однако если результат выборов будет иным, они уйдут со своих постов и передадут управление страной выбранным силам, передаёт «Интерфакс».

Ранее вице-спикер парламента страны Ален Симонян заявлял, что премьер-министр Армении Никол Пашинян останется на своём посту до выборов, которые состоятся 20 июня, писал NEWS.ru.

Военное положение было объявлено в Армении 27 сентября 2020 года из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Даже после прекращения военных действий парламент отказался отменять его, поскольку это позволило бы оппозиции инициировать процесс отставки премьера — во время военного положения это запрещено.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должности сначала заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба Оника Гаспаряна. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны.

Поводом для протестов послужило подписание Пашиняном вместе с президентом России Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.