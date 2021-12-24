Партизаны группировки «Вольный город Одесса» закидали коктейлями Молотова и сожгли украинскую военную технику, сообщил военный журналист Семён Пегов в своём Telegram-канале. Так участники объединения выступили против захвата Украины инструкторами НАТО и олигархами.

Участники группировки утверждают, что сожгли несколько командно-штабных машин, находящихся на балансе ВСУ. Никто не пострадал. Техника находилась в одной из военных частей Одесской области.

Таким образом, мы видим, что чем агрессивнее риторика представителей Запада, тем больше нежелание украинского населения отдавать свои территории под очередной натовский плацдарм, — подчеркнул Пегов в публикации.

По мнению журналиста, в Одессу постоянно прибывает значительное число иностранных военных инструкторов, с чем жители города не могут смириться и обращают внимания на их нарастающее присутствие.

Участники группировки «Вольный город Одесса» отметили, что они не преследуют цель навредить местному населению, рядовым солдатам и командирам среднего звена. Они подчеркнули, что они выступают «против захвата страны военными НАТО и олигархами».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев, похоже, готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. По сведениям МИД, на линии соприкосновения в Донбассе на данный момент сконцентрировано около четырёх тысяч военных инструкторов из США. Захарова отметила, что слова представителей киевского режима о том, что они стремятся к деэскалации конфликта, «звучат просто лживо».

Кроме того, на линии соприкосновения фиксируются значительные силы иностранных инструкторов, около четырёх тысяч человек, которые занимаются подстрекательством, а Киев старается максимально легализовать их присутствие, чтобы обойти требования Минских соглашений, отметила Захарова. По словам Захаровой, украинские власти пытаются не только легализовать этих иностранных военных, но и обойти требования минского комплекса мер «о выводе иностранных вооружённых формирований, военной техники и наёмников с территории Украины».