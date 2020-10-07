Парламент Киргизии может объявить импичмент президенту

https://static.news.ru/photo/ec93980e-08b1-11eb-87ec-fa163e074e61_660.jpg Сооронбай Жээнбеков Фото: president.kg

Депутаты парламента Киргизии обсуждают вопрос об объявлении импичмента президенту страны Сооронбаю Жээнбекову, рассказала представитель оппозиционной партии «Ата-Мекен» Эльвира Сурабалдиева.

По её словам, законодатели собрались на заседание по призыву членов Координационного совета народного доверия, в который ранее объединились несколько партий.

Сейчас обсуждаем возможный импичмент, — рассказала Сурабалдиева.

При этом политики не стали сообщать о своём местонахождении, чтобы обезопаситься от участников акций протеста, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, протесты в столице Киргизии Бишкеке начались 5 октября после оглашения предварительных результатов парламентских выборов. Несколько оппозиционных партий отказались признавать итоги выборов по причине массовых фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинги с требованием отменить результаты голосования и провести повторные выборы.

Выборы в парламент прошли в Киргизии 4 октября. В новом парламенте 120 мест, на которые претендовали 16 партий. Согласно итогам голосования, в парламент прошли четыре партии: правительственная «Биримдик», проправительственная «Мекеним Кыргызстан» и центристские «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».