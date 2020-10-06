Парламент Киргизии 7 октября изберёт главу временного правительства

https://static.news.ru/photo/05633858-07db-11eb-bffe-fa163e074e61_660.jpg Здание, где располагается парламент и администрация президента. Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Депутаты киргизского парламента на экстренной встрече определили процедуру заседания 7 октября, на котором планируется назначить главу временного правительства.

Как сообщил вице-спикер парламента Мирлан Бакиров, избрание главы временного правительства необходимо для выхода из сложившейся кризисной ситуации. Депутаты рассмотрят на этот пост кандидата из числа выдвинутых оппозицией.

Бакиров также отметил, что сложившаяся ситуация также показала необходимость перехода на мажоритарную систему избрания депутатов, пишет «Интрефакс».

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов, состоявшихся 4 октября. Согласно предварительным итогам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%. Недовольные результатами жители вышли на митинги, захватили мэрию Бишкека, парламент республики, помещения СИЗО Государственного комитета национальной безопасности и здание правительства республики.

Центризбирком Киргизии признал парламентские выборы недействительными. Новые планируется назначить в течение двух недель. Кроме того, в оппозиции допускают, что президенту республики Сооронбаю Жээнбекову будет предложено досрочно уйти в отставку.

В связи с последними событиями в республике на российскую авиабазу Кант на территории Киргизии были экстренно направлены военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО). Речь идёт о группе российских офицеров, которые должны установить резервный канал связи базы с РФ. До настоящего времени военнослужащие авиабазы пользовались ресурсами местных властей для организации передачи данных. Однако из-за нарастания политического противостояния в республике стало необходимым создание независимого канала, сообщал NEWS.ru.