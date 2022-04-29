Парламент Гагаузской автономии Молдавии разрешил носить георгиевскую ленту

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Народное собрание Гагаузии приняло сразу в двух чтениях специальный закон, разрешающий использование георгиевской ленты на территории автономии после запрета на этот символ со стороны молдавских властей. Как говорится в пояснительной записке, которую цитирует ТАСС, депутаты осуждают стремление молдавских властей исказить суть Дня Победы и представить его в виде «пропаганды войны».

Закон АТО Гагаузия «Об использовании символов Победы на территории Гагаузии». Одобрено единогласно, — констатировал председатель законодательного органа Дмитрий Константинов.

Автор инициативы депутат Сергей Чимпоеш объяснил, что члены Народного собрания ранее уведомили парламент Молдавии о несогласии с запретом, который вносит раскол в общество. Депутаты считают, что запрет противоречит нормам Всеобщей декларации прав человека, конституции, а также закону «Об особом правовом статусе Гагаузии». Теперь принятый документ должна утвердить глава автономии Ирина Влах.

8 апреля парламент Молдавии в первом чтении одобрил поправки к нескольким законам, которые запрещают в стране показ советских фильмов о Первой и Второй мировых войнах, ношение георгиевской ленточки, а также ретрансляцию новостей и аналитики из России. Несмотря на протест депутатов Блока коммунистов-социалистов (БКС), которые сперва заблокировали трибуны, а потом и вовсе покинули зал, правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС), обладающая большинством в парламенте, всё равно проголосовала за принятие поправок.

12 апреля депутаты оппозиционного БКС парламента Молдавии в Конституционном суде оспорили законодательные поправки, запрещающие ношение георгиевской ленты. Парламентарий Адриан Лебедински после обращения в суд заявил журналистам, что такого рода поправки противоречат конституции страны, которая гарантирует свободу мнений и публичного выражения. Он подчеркнул, что в Молдавии чтят память о подвиге советских солдат и широко отмечают День Победы.