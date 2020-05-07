Парламент Белоруссии определит дату президентских выборов 8 мая

https://static.news.ru/photo/6d235d66-74f6-11e9-92d5-fa163e074e61_660.jpg Минск Фото: imago stock&people/Global Look Press

Палата представителей национального собрания Белоруссии соберётся 8 мая на внеочередное заседание, на котором будет определена дата президентских выборов. Об этом рассказал глава её пресс-службы Виталий Ермолович.

Он отметил, что из-за ситуации с пандемией COVID-19 будет ограничен пул журналистов. На заседании смогут присутствовать только представители нескольких центральных государственных СМИ, сообщает «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил соотечественников, что выборы главы государства состоятся летом 2020 году. По его словам, оснований для их переноса нет.