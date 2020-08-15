Основателя оппозиционного Telegram-канала Белоруссии объявили в розыск в РФ

https://static.news.ru/photo/685b8692-df02-11ea-9001-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Создатель оппозиционного белорусского издания Nexta Степан Путило объявлен в розыск не только в Белоруссии, но и в России. Он также известен как основатель ставшего крупнейшим в стране за время протестных акций Telegram-канала Nexta Live.

О том, что по обычному поиску на сайте МВД молодого человека можно найти в российской базе, сообщает Telegram-канал издания Baza.

При этом Путило живет в Польше, куда уехал из Белоруссии ещё в 2018 году. Его отец работает ведущим спортивных новостей на спутниковом телеканале «БелСат».

Аудитория Nexta Live начала стремительно прирастать с момента начала протестных акций в Минске и других городах Белоруссии. Сейчас у него уже почти два миллиона подписчиков. Канал стал одним из основных источников информации о происходящем в стране, публикуя множество видеозаписей с мест событий.

Помимо этого, Telegram-канал активно призывает людей к новым протестам и забастовкам.

Днём ранее, как писал NEWS.ru, Путило сообщил, что против него на родине возбудили уголовное дело и объявили в розыск.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно окончательным официальным цифрам, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.