Оппозиция впервые не стала проводить субботний марш в Минске

https://static.news.ru/photo/33f87ed8-059e-11eb-b64f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Darius Mataitis via www.imago-im//Global Look Press

В Минске впервые со дня президентских выборов, прошедших 9 августа, не был проведён субботний марш оппозиции. Вместо этого сторонники политических оппонентов президента страны Александра Лукашенко рассредоточились по проспекту Независимости.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова очевидцев. По их информации, вдоль проспекта гуляют девушки с цветами в руках. Они передвигаются группами по два-три человека, максимум — по 15–20 человек. 2 октября в Белоруссии были аннулированы аккредитации всех иностранных СМИ, работать позволено только местным журналистам.

Кроме того, центр столицы патрулировали микроавтобусы с сотрудниками силовых структур. Особенно большое скопление таких машин наблюдалось возле Дома офицеров, в районе ЦУМа и площади Независимости.

Задержаний не видел. Видел белые и красные ленты на перилах метро, мостах, ветках деревьев, ещё у Октябрьской площади кто-то оставил плакат с надписью «Верните нашу Машу!», то есть участницу Координационного совета оппозиции Марию Колесникову, — рассказал местный житель.

Ранее NEWS.ru писал о том, что МИД ФРГ сделал выводы из отмены белорусскими властями действующих аккредитаций иностранных журналистов. Этот акт там характеризуют не только как «вопиющее вмешательство в свободу печати и выражение мнений».