Оппозиция впервые не стала проводить субботний марш в Минске

В Минске впервые со дня президентских выборов, прошедших 9 августа, не был проведён субботний марш оппозиции. Вместо этого сторонники политических оппонентов президента страны Александра Лукашенко рассредоточились по проспекту Независимости.
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Кроме того, центр столицы патрулировали микроавтобусы с сотрудниками силовых структур. Особенно большое скопление таких машин наблюдалось возле Дома офицеров, в районе ЦУМа и площади Независимости.
Задержаний не видел. Видел белые и красные ленты на перилах метро, мостах, ветках деревьев, ещё у Октябрьской площади кто-то оставил плакат с надписью «Верните нашу Машу!», то есть участницу Координационного совета оппозиции Марию Колесникову, — рассказал местный житель.
Ранее NEWS.ru писал о том, что МИД ФРГ сделал выводы из отмены белорусскими властями действующих аккредитаций иностранных журналистов. Этот акт там характеризуют не только как «вопиющее вмешательство в свободу печати и выражение мнений».
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