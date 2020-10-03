Оппозиция Белоруссии включила в санкционный список почти 800 человек

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Белорусская оппозиция создала санкционный список. В него включены около 700-800 человек, которые, по мнению оппозиционеров, совершали насилие в республике.

У нас в списке уже порядка 700-800 фамилий. Это все те, кто совершал насилие в отношении мирных граждан, кто отдавал приказы совершать насилие, они все должны будут ответить, — рассказала в эфире телеканала «Дождь» Анна Красулина —пресс-секретарь экс-кандидата на пост президента республики Светланы Тихановской.

По её словам, в списке также находятся фальсифицировавшие выборы чиновники.

Женщина высказала надежду, что европейские страны помогут наладить диалог между властями и белорусским народом. Она подчеркнула, что оппозиция не просит эти страны участвовать в переговорах, а наоборот требует уважение к суверенитету Белоруссии.

Красулина рассказала, что во время встреч с представителями европейских стран Тихановская ожидает от них более решительной позиции.

Мы видим, что Европейский союз определился с санкциями, он их ввёл. Мы рассчитываем, что санкционный список будет очень серьезно расти, — выразила надежду пресс-секретарь Тихановской.

Она напомнила, что экс-кандидат на пост президента проведёт 6 октября в Берлине встречу с главой ФРГ Ангелой Меркель, а 7 октября отправится в Братиславу на форум Globsec, посвященный вопросам европейской безопасности.

NEWS.ru писал, что в Минске проходит очередная акция протеста. Милиция сообщила о десятках задержанных. Ранее протестующие сломали разгонявший их водомёт.

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков.