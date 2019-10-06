https://static.news.ru/photo/47d3e940-e85f-11e9-a483-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Один военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ) погиб в Донбассе, сообщает пресс-центр штаба проводимой Киевом операции в регионе.

В ведомстве отметили, что военный погиб в результате вражеского обстрела. Ещё один человек получил ранения, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru сообщал, что диверсионная группа Вооружённых сил Украины предприняла попытку проникновения на территорию Луганской народной республики под населённым пунктом Сокольники. Не менее пяти бойцов ВСУ погибло, восемь получили ранения.