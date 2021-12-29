Обвинение в госизмене против Аксёнова и Поклонской направлено в суд Украины

Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении восьми человек, говорится в сообщении ведомства. Обвинения в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины предъявлены в том числе главе Крыма Сергею Аксёнову и бывшему прокурору республики Наталье Поклонской.

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении восьми человек — руководителей оккупационной администрации РФ в Крыму (Украина считает Крым оккупированной Россией территорией. — NEWS.ru) и Севастополе, — говорится в сообщении.

В список кроме Аксёнова и Поклонской попали председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и ещё пять должностных лиц.

Как отметили в ведомстве, чиновников обвиняют «в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти в составе преступной организации».

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании экс-прокурора Крыма, посла России на Кабо-Верде Натальи Поклонской для избрания ей меры пресечения в виде ареста по обвинению в госизмене.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен добиваться экстрадиции Поклонской из африканской республики. Однако украинское бюро Интерпола отказалось объявлять в международный розыск бывшего прокурора Крыма.