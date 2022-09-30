«Не сидите на балконах, а то подохнете с голоду»: молдаван зовут на протест Между ценами на газ и активностью оппозиции в Молдавии существует прямая связь

Фото: Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Организаторы протестов в Молдавии утверждают, что не намерены сворачивать палаточный городок в центре Кишинёва до конца года. Акция началась 18 сентября, собрав множество сторонников оппозиционной партии «Шор». Организаторы заявили, что в первый день их было 45 тысяч человек, полиция обнародовала более скромную цифру — 6 тысяч. Протестующие требуют отставки президента Майи Санду и правительства, обвиняя их в неспособности договориться с Москвой о приемлемых ценах на газ. Протесты активизируются по воскресеньям, в остальное время на площади между президентским дворцом и зданием парламента остаётся около ста человек в палаточном городке, получившем название «Городок перемен». Добьются ли активисты партии «ШОР» намеченных целей или власть сможет ликвидировать протестную активность в стране?

Лидер оппозиционной партии Илан Шор регулярно подогревает своих соратников хлёсткими видеовыступлениями в соцсетях. Сам он находится в Израиле, где скрывается от уголовного преследования по нескольким статьям, связанным с финансовыми преступлениями, отмыванием денег и мошенничеством. На днях беглый олигарх в очередной раз призвал жителей Молдавии подключиться к протестам, приведя аргумент: «Не сидите на балконах, а то с голоду подохнете». Властям он адресовал более жёсткие высказывания.

Действующий режим довёл людей до нищеты... В связи с тем, что власти довели народ, что он не имеет денег даже поехать на протест, чтобы отстоять своё право на достойную жизнь, я буду помогать этим людям. Я передам им средства, чтобы они доехали, чтобы покушали и купили себе бутылку воды. Как политик и гражданин своей страны я обязан помочь тем, кто желает отстоять свои права... Я неоднократно говорил, что вам [властям] плевать на нашу страну. Дорогие провластные товарищи, вы захватили это государство и ведёте его к пропасти. А мы как протестовали, так и будем протестовать до того момента, когда мы вас снесём. Мы — народ, нас больше. Мы вас снесём как ослов, — пообещал Илан Шор.

На воскресенье, 2 октября, организаторы акции наметили очередной массовый митинг около президентского офиса. Илан Шор призвал выйти на него все оппозиционные силы без партийных флагов.

Экс-депутат парламента Молдавии Марк Ткачук полагает, что эти призывы останутся без ответа, несмотря на большой протестный потенциал в обществе.

Никто не хочет выходить, глядя на то, что делает господин Шор. Он привозит людей преклонного возраста. Платит или не платит им — неважно. Эти люди находятся в отчаянном положении. А властям такие акции очень выгодны. Вот это и есть оппозиция, которую за деньги привозят на автобусах, говорят представители власти. Практически все парламентские и непарламентские оппозиционные партии дистанцируются от протестов партии «Шор». Господин Шор дискредитирует протестное движение в Молдавии. Потому люди, которые готовы выходить на борьбу с властью не за деньги, то самое устойчивое протестное ядро, обходят акции «шоровцев» дальними путями, — отметил экс-депутат в беседе с NEWS.ru.

Марк Ткачук утверждает, что «другие оппозиционеры» уже готовы организовать протесты на более серьёзном уровне, но только тогда, когда господин Шор прекратит свою «мосфильмовскую» тусовку. Протестные настроения в Молдавии значительно выросли в последнее время. Тяжёлая ситуация сложилась в энергетическом комплексе, за полгода цены на газ для населения поднялись в шесть раз. Инфляция в стране достигла почти 36%, став рекордной для Европы, напомнил экс-депутат парламента.

Илан Шор активно использует для своих политических целей «фактор Москвы», пытаясь дать надежду нуждающимся людям, а на самом деле обманывает их, отметил в беседе с NEWS.ru директор Института эффективной политики в Кишинёве Виталий Андриевский.

Шор обещает приехать в Москву и договориться о нормальной цене на газ. В начале сентября послал своих эмиссаров, которые встретились с лидером ЛДПР, депутатом Госдумы Слуцким. Якобы тот пообещал учесть просьбу. Шор попросту занимается спекуляцией. Но люди же не идиоты, понимают, что это очень сложный вопрос. За какие это особые заслуги Москва должна пойти навстречу молдаванам и снизить цену на газ? На самом деле шоровцы, как и, например, социалисты, хотят из Москвы тянуть лишь деньги и информационные ресурсы. Они там делают вид, что свои, пропутинские. Если хорошо приглядитесь к Шору или Додону, то обнаружите, что они в действительности негативно относятся к России, но только делают вид, что расположены к ней, — утверждает собеседник NEWS.ru.

По мнению Виталия Андриевского, социалисты Игоря Додона подыгрывают протестным настроениям партии «Шор», но делают это осторожно, напрямую на поддерживая, не участвуя в этих акциях. При этом социалисты громко заявляют о том, что надо бороться с властью, толкая на эту реальную борьбу сторонников Шора. Они надеются получить власть после «бойни» между правительством Санду и шоровцами. Но у протестов сторонников Илана Шора уже энергия иссякает, полагает кишинёвский политолог.

Акции сторонников Илана Шора могут оказаться не столь безобидными и привести к плачевным результатам для всего молдавского общества, предполагают эксперты.

Уже звучат тревожные сигналы о том, что «благодаря» партии «Шор», заявляющей о радикальном захвате власти, могут появиться сценарии «предотвращения государственного переворота», — говорит Марк Ткачук. — Иными словами, власть использует радикальные лозунги протестующих для расправы над всей оппозицией. Такие сценарии даже якобы включат в себя дестабилизацию в Приднестровье. Протесты партии «Шор» в этом случае приведут к эскалации в обществе. Если мы избежим этой эскалации, то их протест сдуется сам по себе.

Сегодня стало известно, что Молдавия исполнила свои платёжные обязательства перед «Газпромом». Как сообщил глава «Молдовагаз» Вадим Чебан, перечислена оставшаяся часть аванса за сентябрь в размере почти $24 млн. Это значит, что поставки российского газа в Молдавию не прекратятся. Прежде президент Майя Санду высказывала опасения на сей счёт.

Более того, в октябре стоимость российского газа для Молдавии снизится с $1882 до $1050 за кубометр, сообщил 30 сентября вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Этому способствует вступления с 1 октября новой формулы расчета, согласно которой республика будет покупать 70% объема газа с привязкой к ценам на нефть и оставшиеся 30% — по рыночной стоимости. В любом случае, как отмечают эксперты, взаимосвязь между протестной активностью и ценами на газ в Молдавии просматривалась всегда. Постепенное решение энергетического кризиса в стране будет только снижать шансы оппозиции на политический успех. Но этот процесс уже зависит от помощи Евросоюза, которую президент Майя Санду просит в эти дни.