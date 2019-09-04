https://static.news.ru/photo/04f6ff88-cfbc-11e9-a8a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут соглашение по интеграции в начале зимы. Приблизительная дата — 8 декабря, в день 20-летия Договора о создании Союзного государства.

Подписание нового документа должно решить «чувствительные вопросы», рассказал глава белорусского Министерства экономики Дмитрий Крутой. Однако в настоящее время, по его словам, страны ещё до конца не договорились. Министр добавил, что программа действий будет носить рамочный характер, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что вопрос с отменой роуминга между Россией и Белоруссией должен быть решён до 15 сентября.